BIST 100 endeksi teknik açıdan kritik bir eşikte. 4 saatlik grafikte 12.433 puandan gelen güçlü tepki sonrası endeks 13.297 seviyesine kadar yükselirken, kısa vadede yön tayini açısından önemli direnç bölgelerine yaklaşılmış durumda.

Endeks şu sıralarda 13.300 bandında dengelenmeye çalışırken, teknik görünüm düşen kanal içinde toparlanma çabasına işaret ediyor.

Grafikte öne çıkan ilk önemli direnç 13.492 seviyesi. Bu bölge daha önce yatay destek olarak çalışan alanın direnç konumuna dönüşmesi nedeniyle teknik açıdan kritik.

Yukarı yönlü hareketin güç kazanabilmesi için:

• 13.492 üzerinde kalıcılık

• Ardından 13.802 direncinin aşılması

gerekiyor.

13.802 seviyesi aynı zamanda düşen kanal üst bandına yakınsaması nedeniyle trend değişimi açısından belirleyici olabilir.

Bu bölgenin hacimli kırılması halinde 14.190 ve devamında 14.484 seviyeleri gündeme gelebilir.

12.916 ALTI RİSKLİ BÖLGE

Olası geri çekilmelerde ise 12.916 seviyesi kısa vadeli destek olarak izleniyor. Bu bölgenin altında satış baskısı yeniden artabilir.

12.916’nın kırılması halinde:

• 12.600 ara destek

• 12.433 dip seviyesi tekrar test edilebilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM NE DİYOR?

Endeks, düşen kanal içinde tepki üretmiş olsa da henüz net bir trend dönüşü teyidi vermiş değil. Kısa vadede 13.500 üzeri kapanışlar iyimserliği artırabilirken, 12.900 altına sarkmalar yeniden temkinli duruşu öne çıkarabilir.

Özetle piyasada gözler şu seviyelerde:

Yukarıda: 13.492 – 13.802 – 14.190

Aşağıda: 12.916 – 12.600 – 12.433

BIST 100 için yön, bu bantlardan birinin net kırılmasıyla daha belirgin hale gelecek. Yatırımcılar açısından önümüzdeki seanslar kritik görünüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 264.75 12.520.017.340,00 % 6.63 18:10 THYAO 292.75 12.190.988.628,25 % -0.68 18:10 AKBNK 75.75 11.179.763.878,85 % -2.32 18:10 ISCTR 14.37 9.010.166.705,16 % -1.58 18:10 ASTOR 199.5 8.694.769.018,50 % 3.37 18:10 Tüm Hisseler

