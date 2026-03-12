Peki, şu an piyasadaki en yüksek faiz oranı hangi bankada? 1 milyon TL nakit birikimi olan bir vatandaş, 32 günlük vade sonunda ne kadar net kazanç elde ediyor? İşte banka banka Mart 2026 mevduat tablosu:

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Yatırımcıların en çok merak ettiği "1 milyon TL ne kadar getirir?" sorusu da yanıt buldu.

Yüzde 44 faiz oranı baz alındığında; 1 milyon TL'lik bir yatırımın 32 günlük vade sonundaki net kazancı 27.549,05 TL olarak hesaplanıyor. Vade sonundaki toplam tutar ise 1.027.549,05 TL'ye ulaşıyor.

Faiz oranları bankaların kampanya dönemlerine ve yatırılan tutarın büyüklüğüne (örneğin 20.000 TL - 2.000.000 TL arası) göre değişiklik gösterebilmektedir.

Mevduat hesabı açmadan önce ilgili bankanın güncel stopaj kesintilerini ve kampanya koşullarını kontrol etmeniz önerilir.