Gayrimenkul şirketi Timur Gayrimenkul (Nef) ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Daha önce halka arz süreci başlatan şirketin yönetimi, yürütülen soruşturmaların ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. Son olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle şirketin yönetiminde önemli bir değişiklik daha yaşandı.

HALKA ARZ BAŞVURUSU YAPILMIŞTI

Erden Timur'un sahibi olduğu Timur Gayrimenkul (Nef), 13 Kasım 2025 tarihinde GEDIK Yatırım aracılığıyla halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunmuştu. Şirket, bu kapsamda halka arz sürecine ilişkin taslak izahnamesini SPK'ya sunmuştu.

ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Yürütülen adli süreçlerin ardından şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Mahkeme kararıyla birlikte şirketin yönetimi ve karar alma mekanizmaları TMSF kontrolüne geçmişti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEĞİŞTİ

Bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle şirket yönetimindeki yeni görev dağılımı da netleşti. Buna göre TMSF İkinci Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, Timur Gayrimenkul'ün yeni Yönetim Kurulu Başkanı (YKB) olarak göreve başladı.