Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda şirket, net dönem kârından pay sahiplerine toplamda 12.773.124.000 TL brüt nakit temettü dağıtacak.

Ortakların merakla beklediği hisse başı ödeme detayları ise şu şekilde:

• Brüt Ödeme: 1 TL nominal değerli pay başına 3,64 TL (yüzde 364 oranında)

• Net Ödeme: Stopaj kesintisi sonrası yatırımcının hesabına geçecek tutar ise 3,0940 TL (yüzde 309,40 oranında)

TAKVİMLER 16 MART’I GÖSTERİYOR

Temettü ödemeleri için geri sayım başladı. Hak kullanım tarihi 16 Mart 2026 olarak belirlendi.

Bu tarihte hisse sahibi olan yatırımcılar, kâr payı alma hakkına sahip olacaklar.

KÂRIN GERİ KALANI YEDEK AKÇEYE

Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında kârın önemli bir kısmını da bünyesinde tutmaya karar verdi.

SPK kayıtlarına göre yaklaşık 19,95 milyar TL, VUK kayıtlarına göre ise 7,86 milyar TL tutarındaki bakiye, "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrıldı.

Not: Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken yüzde 5’lik genel kanuni yedek akçe, mevcut yedeklerin sermayenin yüzde 20’lik sınırına ulaşmış olması nedeniyle bu yıl için ayrılmadı.