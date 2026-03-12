ANZ Research stratejistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, merkez bankalarının altın talebinin 2026 yılında genişleme eğilimi gösterebileceğini belirtti. Uzmanlara göre yılın başında altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi ve piyasalardaki oynaklık kısa vadede alımlar üzerinde baskı yarattı. Ancak özellikle altın rezervleri görece düşük olan merkez bankalarından yeni bir talep dalgası bekleniyor.

RESMİ SEKTÖR ALIMLARI ÖNE ÇIKABİLİR

Raporda, 2026 yılında altın piyasasında en dikkat çekici temalardan birinin resmi sektör alımları olacağı ifade edildi. Geleneksel altın alıcılarının yanı sıra merkez bankalarının da piyasada daha aktif rol oynamasının beklendiği belirtildi.

MALEZYA MERKEZ BANKASI SİNYAL VERDİ

Stratejistler, Bank Negara Malaysia'nın 2018 yılından bu yana ilk kez net altın alımı yapmasını bu değişimin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdi. Bu gelişmenin diğer merkez bankaları için de benzer adımların habercisi olabileceği ifade edildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN SATIŞ İHTİMALİ DÜŞÜK

Raporda gelişmiş ülke merkez bankalarının altın satışlarının piyasa için aşağı yönlü risk oluşturabileceği belirtilse de, uzmanlar bunun şu aşamada düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Uzmanlara göre artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, altının merkez bankalarının rezerv portföylerinde stratejik bir varlık olarak önemini korumasını sağlıyor. Bu nedenle resmi sektör talebinin altın piyasasında belirleyici olmaya devam edebileceği ifade ediliyor.