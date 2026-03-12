Altın fiyatlarında bugün düşüş eğilimi var! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar belli oldu.

Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar bandına doğru yükselmesi, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim yaşandı.

GRAM ALTIN 7.292 TL SEVİYESİNDE!

Gram altının satış fiyatı 7.292,29 TL olurken, günlük değişim yüzde -0,61 olarak kaydedildi.

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA DA GERİ ÇEKİLME VAR

Çeyrek altın 12.096 TL, yarım altın ise 24.176 TL satış fiyatıyla listelendi. Her iki kalemde de günlük düşüş yüzde -0,62 seviyesinde gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI 48 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Cumhuriyet altını satışta 48.124 TL’den işlem görürken, Reşat altını 48.156,95 TL, kulplu Reşat altını ise 48.159,20 TL seviyesinde yer aldı.

ONS ALTIN DA EKSİDE

Küresel piyasalarda ons altın satış fiyatı 5.147,29 dolar olarak görülürken, günlük değişim yüzde -0,56 oldu. Bu görünüm iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da baskıladı.

12 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.292,29 TL

22 ayar bilezik: 6.775,60 TL

Çeyrek altın: 12.096,00 TL

Yarım altın: 24.176,00 TL

Cumhuriyet altını: 48.124,00 TL

Tam altın: 48.262,15 TL

Ata altın: 50.038,68 TL