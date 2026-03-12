Altın fiyatlarında haftanın dördüncü işlem gününde aşağı yönlü seyir yaşanıyor. Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın 7 bin 292 TL, çeyrek altın ise 12 bin 96 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Ons altında da geri çekilme sürerken, yatırımcıların gözü hem iç piyasadaki gram altın fiyatında hem de küresel taraftaki ons hareketinde olmaya devam ediyor. İşte 12 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında bugün düşüş eğilimi var! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar belli oldu.
Petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar bandına doğru yükselmesi, küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü bir eğilim yaşandı.
GRAM ALTIN 7.292 TL SEVİYESİNDE!
Gram altının satış fiyatı 7.292,29 TL olurken, günlük değişim yüzde -0,61 olarak kaydedildi.
ÇEYREK VE YARIM ALTINDA DA GERİ ÇEKİLME VAR
Çeyrek altın 12.096 TL, yarım altın ise 24.176 TL satış fiyatıyla listelendi. Her iki kalemde de günlük düşüş yüzde -0,62 seviyesinde gerçekleşti.
CUMHURİYET ALTINI 48 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
Cumhuriyet altını satışta 48.124 TL’den işlem görürken, Reşat altını 48.156,95 TL, kulplu Reşat altını ise 48.159,20 TL seviyesinde yer aldı.
ONS ALTIN DA EKSİDE
Küresel piyasalarda ons altın satış fiyatı 5.147,29 dolar olarak görülürken, günlük değişim yüzde -0,56 oldu. Bu görünüm iç piyasadaki gram altın fiyatlarını da baskıladı.
12 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7.292,29 TL
22 ayar bilezik: 6.775,60 TL
Çeyrek altın: 12.096,00 TL
Yarım altın: 24.176,00 TL
Cumhuriyet altını: 48.124,00 TL
Tam altın: 48.262,15 TL
Ata altın: 50.038,68 TL