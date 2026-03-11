Altın fiyatları haftanın yeni işlem gününde yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken gram altın 7.380 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da sınırlı yükselişler dikkat çekiyor. Peki Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA SON FİYATLAR
Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 7.380 TL alış, 7.380,94 TL satış seviyesinde bulunuyor.
Küresel piyasalarda belirleyici olan ons altın ise 5.202 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki yükseliş eğilimi, iç piyasada gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.
ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Kapalıçarşı’da altın türlerinde güncel fiyatlar şu şekilde oluştu:
Çeyrek altın: 12.068 TL alış – 12.227 TL satış
Yarım altın: 24.136 TL alış – 24.439 TL satış
Cumhuriyet altını: 48.123 TL alış – 48.647 TL satış
ATA ALTIN VE GREMSE ALTIN FİYATLARI
Büyük altın türlerinde ise fiyatlar şöyle:
Ata altın: 48.940 TL alış – 50.198 TL satış
Gremse altın: 118.643 TL alış – 121.411 TL satış
Tam altın: 47.457 TL alış – 48.416 TL satış
Altın fiyatlarında yönün, önümüzdeki günlerde ons altındaki hareketler ve küresel risk algısına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.