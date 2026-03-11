Altın fiyatları yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik iç piyasaya da yansırken, gram altın 7.380 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA SON FİYATLAR

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 7.380 TL alış, 7.380,94 TL satış seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda belirleyici olan ons altın ise 5.202 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki yükseliş eğilimi, iç piyasada gram altın fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Kapalıçarşı’da altın türlerinde güncel fiyatlar şu şekilde oluştu:

Çeyrek altın: 12.068 TL alış – 12.227 TL satış

Yarım altın: 24.136 TL alış – 24.439 TL satış

Cumhuriyet altını: 48.123 TL alış – 48.647 TL satış

ATA ALTIN VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

Büyük altın türlerinde ise fiyatlar şöyle:

Ata altın: 48.940 TL alış – 50.198 TL satış

Gremse altın: 118.643 TL alış – 121.411 TL satış

Tam altın: 47.457 TL alış – 48.416 TL satış

Altın fiyatlarında yönün, önümüzdeki günlerde ons altındaki hareketler ve küresel risk algısına bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.