Kripto para piyasalarında yükseliş denemeleri kalıcı olamadı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarında yeniden görülen yükselişin etkisiyle Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto varlıkta satış baskısı dikkat çekiyor.

BITCOIN YENİDEN 69 BİN DOLARIN ALTINDA!

Bitcoin fiyatı bu sabah 69.393 dolar seviyesine geriledi. Kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0,8 değer kaybederken, haftalık düşüş yüzde 4,3 seviyesine ulaştı.

Piyasalarda satış baskısının artmasında Orta Doğu’daki gelişmeler etkili oldu. Irak sularında iki petrol tankerine yönelik saldırının ardından Brent petrol fiyatlarının yeniden varil başına 100 doların üzerine çıkması küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı.

PETROL FİYATLARI PİYASALARDA BASKI YARATTI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) önerdiği rekor petrol rezervi salımına ilişkin iyimserliği de gölgeledi. Özellikle Asya piyasalarında risk iştahının zayıflaması kripto varlıklarda satışların hızlanmasına neden oldu.

71 BİN DOLARIN ÜZERİ KALICI OLMADI

Bitcoin, Çarşamba günü geç saatlerde 71.230 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak petrol tankerlerine yönelik saldırı haberlerinin ardından fiyat birkaç saat içinde yaklaşık 2 bin dolar geriledi.

Böylece Bitcoin son iki hafta içinde 71 bin dolar seviyesinin üzerine çıkıp Orta Doğu’daki gerilimin artmasıyla üçüncü kez geri çekilmiş oldu.

KRİPTO PİYASASI GENELİNDE DÜŞÜŞ

Piyasadaki zayıf görünüm diğer kripto varlıklara da yansıdı. Ether, yüzde 0,5 düşüşle 2.025 dolara geriledi. Haftalık kayıp yüzde 4,5 seviyesine ulaştı. Solana, yüzde 1,5 düşüşle 85 dolar seviyesine indi ve son yedi günde yüzde 5,7 ile büyük kripto varlıklar arasında en zayıf performansı gösterdi. XRP, yüzde 0,8 gerileyerek 1,37 dolara düştü.

Dogecoin, yüzde 0,8 kayıpla 0,092 dolar seviyesine indi. Hafta başında Elon Musk etkisiyle görülen yükselişin önemli bir kısmı geri verildi. BNB ise 642 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED BEKLENTİSİ

Orta Doğu’da devam eden çatışmaların süresine ilişkin belirsizlik piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor. İran’ın bölgedeki hedeflere yönelik saldırıları devam ederken, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar enerji piyasalarında tedirginliğe yol açıyor.

Öte yandan yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın 17–18 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıya çevrilmiş durumda. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkması, stagflasyon riskine yönelik tartışmaları artırırken faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasına da neden oluyor.