Bitcoin, 11 Mart itibarıyla 69.800 – 70.000 dolar bandında işlem görüyor. Bank Of America analizine göre 70.000 dolar üzerinde kalıcı günlük kapanışlar, teknik olarak yukarı yönlü hareketi güçlendirebilir.

Raporda, bu seviyenin aşılması durumunda piyasada yeniden güçlü alım iştahı oluşabileceği belirtilirken, olası geri çekilmelerde 66.000 dolar seviyesinin ilk önemli destek konumunda olduğu vurgulandı.

ETHEREUM’DA 2.000 DOLAR KRİTİK BÖLGE

Ethereum ise 1.980 – 2.020 dolar aralığında dengelenmiş durumda. Banka analistleri, 2.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmasının kısa vadeli görünümü pozitife çevirebileceğini belirtiyor.

Yukarı yönlü senaryoda 2.150 dolar seviyesi öne çıkarken, aşağı yönlü baskıda 1.850 dolar bandı destek olarak izleniyor.

KURUMSAL PARA HAREKETİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Bank Of America değerlendirmesinde, faiz beklentileri ve dolar endeksindeki hareketlerin kripto varlıklar üzerindeki etkisinin sürdüğü kaydedildi. Özellikle kurumsal yatırımcı girişlerinin hızlanması halinde kritik dirençlerin daha kolay aşılabileceği ifade edildi.

Bitcoin’de 70.000 doların, Ethereum’da ise 2.000 doların üzerindeki hareketlerin piyasa psikolojisini değiştirebilecek kırılma noktaları olduğuna dikkat çekiyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni bir ralli ihtimali güç kazanabilir.

