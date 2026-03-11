2025 yılı 4. çeyrek bilanço döneminin son gününde finansal tablolarını paylaşan Ekos Teknoloji, yatırımcılarını zayıf bir tabloyla karşıladı. Şirketin gelir tablosundaki daralma ve net dönem kârındaki kayıp dikkat çekti.

SATIŞ GELİRLERİ VE BRÜT KÂRDA GERİLEME

Şirketin satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 azalarak 2,32 milyar TL seviyesine geriledi. Gelirlerdeki bu düşüş, brüt kâr kalemine daha sert yansıdı. Ekos Teknoloji’nin brüt kârı %58 oranında eriyerek 239,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

FAVÖK VE NET KÂR EKSİYE DÖNDÜ

Operasyonel kârlılık göstergesi olan FAVÖK, 2024 yılındaki 263,1 milyon TL’lik artı pozisyonundan, 2025 sonunda -73,2 milyon TL’ye gerileyerek negatife geçti. Şirketin net dönem kârı ise geçtiğimiz yılki 130,2 milyon TL’lik kârın ardından, bu yıl -462,5 milyon TL net zarar olarak açıklandı.

BİLANÇODA VARLIK KAYBI VE BORÇ AZALIŞI

Şirketin özet bilançosuna göre:

Toplam Varlıklar: Bir önceki çeyreğe (2025/9) göre %10 azalarak 5 milyar TL seviyesine düştü.

Özkaynaklar: %10’luk bir kayıpla 3,13 milyar TL’ye geriledi.

Net Borç: Olumlu bir gelişme olarak net borç seviyesi %40 oranında düşürülerek 115,9 milyon TL seviyesine çekildi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.