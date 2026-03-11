Sektördeki güncel durumu değerlendiren Yılmaz, faiz indirimi beklentisiyle gayrimenkul piyasasında hareketlilik öngördüklerini ancak son dönemdeki gelişmelerin piyasaları "izle-gör" aşamasına çektiğini belirtti. Bölgedeki savaşın inşaat maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, petrole dayalı çok sayıda kalem nedeniyle maliyet yükünün arttığına dikkat çekti.

İSTANBUL’DA DÖNÜŞÜM VE 150 MİLYAR TL SATIŞ HEDEFİ

Şirketin öncelikli gündeminin İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri olduğunu belirten Yılmaz, 2026 yılı planlamasına dair şu bilgileri paylaştı:

2026 yılında şirketin elindeki arsaların ihaleleri gerçekleştirilecek.

Protokollere bağlı gelir paylaşımı ihalelerine ağırlık verilecek.

Kendi arsalarında gerçekleştirilecek projelerle toplamda 150 milyar TL satış geliri büyüklüğünün aşılması hedefleniyor.

KÖRFEZ İLE İŞ BİRLİĞİ VE SUKUK ÇALIŞMALARI

Suudi Arabistan ve Körfez bölgesindeki kurumların Emlak Konut (EKGYO) ile iş birliği yapmak istediğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirten Yılmaz, bu süreçte "sağlam adımlarla" ilerlediklerini söyledi. Finansman tarafında ise döviz bazlı sukuk ihracı için çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

EKA, EPP VE EKA ENERJİ İÇİN HALKA ARZ HEDEFİ

Yılmaz, şirketin sanayi ve teknoloji yatırımlarına dair önemli detaylar paylaştı:

Asansörde Yerlilik: 2023 başında üretime başlayan EKA, %96 yerlilik seviyesiyle Türkiye’nin en büyük asansör üreticisi konumuna geldi.

Teknoloji ve Yatırım: EKA Teknoloji’nin şarj istasyonu ağına sahip olduğu ve start-up şirketlere yatırım yapacağı açıklandı.

Halka Arz: Önümüzdeki süreçte EKA, EPP ve EKA Enerji şirketlerinin halka arz edilmesi hedefleniyor.

