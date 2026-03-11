Raporda yer alan değerlendirmelere göre şirketin 2025/12 döneminde elde ettiği hasılat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 1,83 milyar TL (%1,66) artarak 111,90 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde satışların maliyeti ise 2,29 milyar TL (%2,97) artışla 79,56 milyar TL oldu. Hasılat artışının maliyet artışına kıyasla daha sınırlı kalması, şirketin kârlılık göstergelerinde gerilemeye neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından şirketin brüt kârı, yıllık bazda 464,4 milyon TL azalarak 32,34 milyar TL seviyesine geriledi. Brüt kâr marjı da geçen yılki %29,81 seviyesinden %28,90’a düştü.

Faaliyet dışı kalemlerde görülen 3,33 milyar TL’lik kötüleşme ve esas faaliyet kârındaki zayıflama ile birlikte şirketin dönem net kârı da yıllık bazda 4,81 milyar TL (%49,68) azalarak 4,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece şirketin net kâr marjı da %8,80’den %4,36’ya geriledi.

Kaynak: Alnus Yatırım

HEDEF FİYAT YÜKSELTİLDİ

Alnus Yatırım, söz konusu finansal gelişmeler ışığında ULKER hissesi için hedef fiyatını 164,30 TL’den 174,30 TL’ye yükseltti. Kurum, hisse için “AL” tavsiyesini koruduğunu açıkladı.

