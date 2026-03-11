Bank of America (BofA) 11 Mart 2026 tarihinde toplamda 1.428.368.354 TL (yaklaşık 1,43 milyar TL) tutarında net alım yapmıştır.

Bank of America’nın TSI 15:17 verilerine göre alım tarafında en çok tercih ettiği hisse, BIMAS (BİM Birleşik Mağazalar) oldu. İşte kurumun en çok alım yaptığı ilk 5 hisse:

BIMAS (BİM): BofA, perakende devinde 387,1 milyon TL net alım yaparak toplam alımlarının %27,10'unu bu hisseye ayırdı. Ortalama maliyeti ise 679,94 TL oldu.

DSTKF (Destek Finans Faktoring): 131,6 milyon TL net alımla listenin ikinci sırasında yer aldı.

KLRHO (Kiler Holding): Holding paylarında 110,5 milyon TL'lik net alım izlendi.

TERA (Tera Yatırım): 103,8 milyon TL net alım hacmiyle BofA'nın favorileri arasına girdi.

TATEN (Tatlıpınar Enerji): Enerji sektöründe 48,4 milyon TL'lik alım gerçekleştirdi.

SATIM TARAFINDA HAREKETLİLİK: NET HACİM EKSİYE DÖNDÜ

Kurumun genel işlem özetine bakıldığında, toplam net hacmin -3,1 milyar TL seviyesinde olması, BofA'nın bugün genel anlamda satıcı pozisyonunda olduğunu gösteriyor.

Kurumun en çok çıkış yaptığı hisseler arasında KTLEV (Kiler Tekstil), THYAO (Türk Hava Yolları) ve AEFES (Anadolu Efes) başı çekiyor.

