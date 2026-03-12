Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 417 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 300 bin lira, en yüksek 7 milyon 427 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 7 milyon 417 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 403 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.281,72 7.282,57 % -0.74 19:45
Ons Altın / TL 226.041,93 226.121,70 % -0.92 20:00
Ons Altın / USD 5.124,61 5.125,21 % -0.99 20:00
Çeyrek Altın 11.650,76 11.907,01 % -0.74 19:45
Yarım Altın 23.228,70 23.814,02 % -0.74 19:45
Ziynet Altın 46.603,03 47.482,38 % -0.74 19:45
Cumhuriyet Altını 48.806,00 49.543,00 % -0.48 16:37
Tüm Altın Fiyatları

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 765 milyon 247 bin 444,88 lira, işlem miktarı ise 1330,58 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 29 milyon 625 bin 862,12 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafinerisi ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
