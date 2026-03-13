Geçtiğimiz haftayı 5.171 dolar seviyesinden kapatarak güçlü bir duruş sergileyen ons altın, yeni haftanın kapanış gününde ivme kaybetti.

Dün seans kapanışını 5 bin 79 dolardan yaptıktan sonra güne 5 bin 115 dolar seviyelerinden başlayan ons altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 oranında bir değer kaybı yaşadı.

Analistler, bu geri çekilmenin kâr satışları mı yoksa kalıcı bir trend mi olduğunu anlamak için ABD’den gelecek makroekonomik verileri bekliyor.

İÇ PİYASA HAREKETLİ: GRAM ALTIN 7.265 TL SINIRINDA

Global piyasalardaki düşüşe rağmen, yurt içinde dolar kurunun desteğiyle gram altın yüksek seyrini sürdürüyor.

Serbest piyasada gram altın güne 7.267 TL seviyelerinden merhaba dedi.

İşte 13 Mart sabahı saat 07.15 itibarıyla piyasalarda geçerli olan güncel satış rakamları:

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Ons altın satış fiyatı: 5.116 dolar

Gram altın satış fiyatı: 7.267 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.053 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.120 TL

Tam altın satış fiyatı: 48.012 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.011 TL

Gremse altın satış fiyatı: 120.399 TL

YATIRIMCININ GÖZÜ HAFTALIK KAPANIŞTA

Vatandaşlar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar ons altındaki 5.100 dolar desteğinin kritik olduğunu vurguluyor.

İç piyasada ise çeyrek altının 12 bin TL, yarım altının ise 24 bin TL üzerindeki kalıcılığı, düğün sezonu öncesi alıcılar tarafından dikkatle izleniyor.