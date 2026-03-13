Borsa İstanbul’da haftanın son işlem günü, yatırımcılar için oldukça hareketli ve zorlu geçiyor. Günün ilk yarısında sert satışlarla sarsılan BIST 100 endeksi, saat 13:00 itibarıyla yüzde 2,14 değer kaybederek tam sınır noktası olan 13.001,60 puana kadar geriledi. Toplam işlem hacminin 69,1 milyar liraya ulaştığı piyasada, özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 3,85’lik kayıp, düşüşün ana lokomotifi oldu.
Piyasanın en büyük belirleyicilerinden Bank of America (BofA), haftayı nakde geçerek kapatmayı tercih ediyor.
Saat 14:40 verilerine göre kurumun net hacmi -3,46 milyar TL ile ciddi bir satış baskısına işaret ediyor.
BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.
BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
BofA'nın satış listesinin zirvesinde, son günlerin en çok konuşulan ismi SASA yer alıyor.
• SASA: Kurumun toplam satışının yüzde 34,78'ini oluşturuyor (113,6 milyon lot).
• CANTE: 14,5 milyon lot satış.
• PEKGY: 14,3 milyon lot satış.
• TSPOR & ADESE: Satış listesinin diğer öne çıkan hisseleri oldu.
SATIŞ BASKISINA KARŞI ALIM DENEMELERİ: SPOR HİSSELERİ RADARDA
Genel piyasa düşüşüne rağmen BofA’nın bazı hisselerde alım tarafında kalarak denge kurmaya çalıştığı görülüyor.
BofA'nın En Çok Aldığı Hisseler:
• GSRAY: yüzde 16,32 payla alım listesinin başında (8,6 milyon lot).
• SVGYO: yüzde 8,60 pay (4,5 milyon lot).
• BTCIM: yüzde 4,56 pay (2,4 milyon lot).
• SISE & BJKAS: Listede alım yönlü dikkat çeken diğer kağıtlar.
PİYASA ANALİZİ: 13.000 PUAN PSİKOLOJİK SINIR MI?
Analistler, BIST 100 endeksinin 13.000 puanın hemen üzerinde tutunma çabasını kritik buluyor.
Bankacılık ve holding endekslerindeki zayıflık, BofA’nın yüklü SASA satışıyla birleşince aşağı yönlü riskler artmış durumda.
Yatırımcılar, kapanış saatine doğru yabancı tarafındaki satışların durulup durulmayacağını yakından takip ediyor.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.