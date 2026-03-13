Endeksteki düşüşle birlikte üç önemli hisse senedi 13:24 itibarıyla taban fiyatlarına gerileyerek yatırımcılarını şaşırttı. İşte o hisselerin performansları ve aracı kurum verileri:

GENKM hisseleri %9,99 oranında düşüşle 15,94 TL’ye geriledi.

Alıcılar: Midas (2,24 milyon lot) ve Osmanlı Yatırım alım tarafında başı çekerken, alımların %26,94’ü Midas üzerinden gerçekleşti.

Satıcılar: Deniz Yatırım (-2,02 milyon lot) ve Ziraat Yatırım (-1,79 milyon lot) en yoğun satışı yapan kurumlar oldu. Tahtada ilk 5 satıcının net çıkışı -1,62 milyon lot olarak kaydedildi.

KLRHO BOFA SATIŞLARIYLA SARSILDI

KLRHO payları da endekse paralel olarak %9,99 düşüşle 177,50 TL’ye çekildi.

Satış Baskısı: Kurum bazlı verilerde Bank of America (BofA) dikkat çekti. BofA, toplam satışların %68,28’ini tek başına gerçekleştirerek 1,09 milyon lotluk net satışla tahtayı baskıladı.

Alıcılar: Satışlara karşı Ziraat (272 bin lot) ve İş Yatırım (230 bin lot) alım tarafında yer alsa da hissenin taban olmasını engelleyemedi.

YBTAS %9,98 DEĞER KAYBI

YBTAS hisseleri de günün en çok kaybedenleri arasına girerek %9,98 düşüşle 20,74 TL’ye indi.

Aracı Kurum Dağılımı: Garanti BBVA 33 bin lotla alım tarafında LIDER olurken, İş Yatırım 33 bin lotla en büyük satıcı pozisyonunda yer aldı. Tahtada toplamda 12.592 lotluk bir net satıcı ağırlığı görüldü.

