Piyasadaki bu sert geri çekilmenin ana tetikleyicisi, yüzde 3,85 oranındaki kayıpla lokomotif sektör olan bankacılık endeksi oldu.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı sürerken, yabancı aracı kurumların hamleleri ise günün en çok konuşulan başlığı haline geldi.

HSBC’NİN ROTASI: BANKALARDAN KAÇIŞ, SANAYİYE TUTUNUŞ

Günün en aktif oyuncularından biri olan HSBC, piyasadaki sert satış dalgasında stratejik bir değişim sergiliyor.

Kurumun saat 15:15 itibarıyla gerçekleştirdiği işlem verileri incelendiğinde, bankacılık hisselerindeki yoğun satışlar ile sanayi hisselerindeki alım iştahı arasındaki makas dikkat çekiyor.

HSBC, özellikle kamu ve özel banka hisselerinde net satıcı pozisyonunda.

Kurumun satış listesinin başında -22,1 milyon lot ile ISCTR yer alırken, onu AKBNK (-9,3 milyon lot), YKBNK (-7,9 milyon lot) ve VAKBN (-7 milyon lot) izliyor.

Kurumun toplam net hacmi -769,7 milyon TL ile günü belirgin bir çıkışla sürdürdüğünü gösteriyor.

Satışların aksine HSBC; SASA (6,2 milyon lot) ve PETKM (5,4 milyon lot) gibi sanayi devlerinde alım tarafında kalarak bu kağıtlarda destek oluşturmaya çalışıyor.

Ayrıca KCHOL tarafındaki 4,1 milyon lotluk alım da dikkat çekici bir diğer veri.

ANALİSTLER UYARIYOR: 13.000 PUAN BARAJI KRİTİK

Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinin 13.001,60 puan seviyesinde tutunup tutunamayacağının günün geri kalanı için belirleyici olacağını vurguluyor.

Özellikle HSBC gibi majör kurumların bankacılık sektöründeki satış baskısının devam etmesi, endeks üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor.

Gözler şimdi piyasanın kapanış saatine ve bu sert satış dalgasının karşılanıp karşılanamayacağına çevrilmiş durumda.

