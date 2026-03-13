Küresel piyasalarda ons altın şu sıralar 5.050 – 5.150 dolar bandında işlem görüyor. Savaşın ilk günlerinde 5.200 dolar seviyesine yaklaşan fiyat, dolar endeksindeki güçlenme ve faiz beklentileri nedeniyle geri çekildi.

Türkiye’de ise dolar/TL etkisiyle gram altın 7.350 – 7.550 TL aralığında dalgalanıyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 12.000 TL bandına yakın fiyatlanırken, Cumhuriyet altını 49.000 TL seviyesini test ediyor.

Bank Of America’dan Kritik Seviyeler

Bank Of America analistlerine göre altın fiyatlarında savaş sonrası senaryo tamamen “risk iştahına” bağlı olacak. Bankanın öne çıkardığı seviyeler şöyle:

5.200 dolar: Kısa vadeli güçlü direnç. Bu seviyenin aşılması halinde yukarı yönlü ivme hızlanabilir.

5.000 dolar: Psikolojik eşik. Bu seviyenin altındaki kapanışlar satış baskısını artırabilir.

4.950 – 4.900 dolar: Olası düzeltme bölgesi.

4.800 dolar: Savaş risk priminin tamamen silinmesi halinde gündeme gelebilecek ana destek.

Banka, jeopolitik riskin azalması durumunda altının ilk etapta %3 – %7 arası geri çekilme potansiyeli taşıdığını belirtiyor.

Savaş Biterse Ne Olur?

Uzmanlara göre İran–ABD geriliminin diplomatik çözümle sona ermesi halinde:

Güvenli liman talebi azalabilir

Hisse senetlerine para girişi hızlanabilir

Ons altında kar satışları görülebilir

Ancak burada kritik nokta, Fed’in faiz politikası ve dolar endeksi olacak. Eğer ABD Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşırsa, savaş bitse bile altındaki düşüş sınırlı kalabilir.

Gram Altında Senaryo

Ons altının 4.900 dolara gerilemesi ve dolar kurunun mevcut seviyelerde kalması halinde gram altın fiyatı 7.000 – 7.200 TL bandına doğru geri çekilebilir. Ancak ons yeniden 5.200 dolar üzerine atarsa gram altında 7.700 TL ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir.

Bank Of America’ya göre savaşın bitmesi altını otomatik olarak yükseltmeyecek. Aksine ilk etapta geri çekilme ihtimali daha güçlü görünüyor. Ancak küresel enflasyon, merkez bankalarının altın alımları ve faiz politikası fiyatların yönünü belirleyecek asıl faktörler olacak.

Yatırımcıların özellikle 5.000 dolar seviyesi ve 4.900 dolar desteğini yakından takip etmesi öneriliyor.