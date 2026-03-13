Borsa İstanbul’da son dönemin en dikkat çeken hisselerinden biri olan Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL), bir yılda kaydettiği yüzde 585’lik yükselişle yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Sert primlenme sonrası gözler şirketin kâr dağıtım politikasına çevrilmişti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat SASA 2.46 13.356.067.724,59 % 1.65 18:10 TUPRS 263.5 11.305.368.622,75 % -0.47 18:10 PEKGY 13.1 9.820.443.586,71 % -6.29 18:10 AKBNK 72.55 9.040.522.728,40 % -4.22 18:10 THYAO 292.25 7.621.391.909,50 % -0.17 18:10 Tüm Hisseler

Şirket yönetimi tarafından açıklanan temettü kararı, rallinin ardından gelen ilk somut adım oldu. Piyasada bu gelişme, hem yatırımcı güvenini destekleyen hem de şirketin finansal gücüne işaret eden bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, güçlü yükseliş sonrası temettü kararlarının kısa vadede psikolojik destek oluşturabileceğini ancak orta vadede fiyatlamanın bilanço performansına bağlı kalacağını vurguluyor. TMPOL’da şimdi gözler temettü takvimi ve yeni finansal döneme çevrilmiş durumda.