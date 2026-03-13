Son bir yılda yüzde 585 yükselen TMPOL, yatırımcının merakla beklediği temettü kararını açıkladı. Güçlü fiyat performansının ardından gelen adım, hissede yeni dönemin sinyali olarak yorumlanıyor.
Borsa İstanbul’da son dönemin en dikkat çeken hisselerinden biri olan Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL), bir yılda kaydettiği yüzde 585’lik yükselişle yatırımcısına ciddi kazanç sağladı. Sert primlenme sonrası gözler şirketin kâr dağıtım politikasına çevrilmişti.
Şirket yönetimi tarafından açıklanan temettü kararı, rallinin ardından gelen ilk somut adım oldu. Piyasada bu gelişme, hem yatırımcı güvenini destekleyen hem de şirketin finansal gücüne işaret eden bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, güçlü yükseliş sonrası temettü kararlarının kısa vadede psikolojik destek oluşturabileceğini ancak orta vadede fiyatlamanın bilanço performansına bağlı kalacağını vurguluyor. TMPOL’da şimdi gözler temettü takvimi ve yeni finansal döneme çevrilmiş durumda.