Alarko Holding 18 milyon lotu kalıcı olarak piyasadan çekti. Yaklaşık 2 milyar TL değerindeki bu hisseler bir daha satışa çıkmayacak.

Alarko Holding (ALARK), geri alım programı kapsamında piyasadan topladığı hisselerin bir bölümünü kalıcı olarak dolaşımdan çıkardı. Şirket, 18 milyon TL nominal değerindeki payı "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" yöntemiyle iptal ederek sermayesini 435 milyon TL'den 417 milyon TL'ye düşürdü.

18 Milyon Lot Bir Daha Piyasaya Çıkmayacak

Söz konusu paylar, şirketin daha önce gerçekleştirdiği hisse geri alım programı çerçevesinde piyasadan satın alınmıştı. Piyasa fiyatları üzerinden hesaplandığında bu işlemin yaklaşık 2 milyar TL değerinde hisseyi dolaşımdan kalıcı olarak çektiği görülüyor. Sermaye azaltımı %4,13793 oranında gerçekleşti.

Alarko Holding 2 Milyar TL Değerinde Hisseyi Piyasadan Çekti, Görsel 1

Süreç şu takvime göre ilerledi: Yönetim kurulu kararı SPK'ya 8 Temmuz 2025'te iletildi, kurul onayı 25 Kasım 2025'te geldi. 13 Nisan 2026 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilen karar 27 Nisan 2026'da tescil edildi. Pay iptali ise 29 Nisan 2026 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Yatırımcı İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisse geri alımı ve ardından gelen sermaye azaltımı, piyasadaki dolaşımdaki pay sayısını kalıcı olarak düşürür. Arzın azalması teorik olarak hisse başına değeri artırıcı bir etki yaratır. Alarko Holding'in bu hamlesi, şirkete olan güven sinyali olarak da okunuyor; zira geri alınan hisseler yeniden satışa sunulmak yerine tamamen iptal edildi.

