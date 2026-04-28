İş Yatırım tarafından bugün paylaşılan verilere göre borsadaki toplam yabancı payı günlük bazda -0,02 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 35,29 seviyesine geriledi. Genel paydaki bu yatay-negatif seyire rağmen, bazı hisselerde yabancı girişinin ivme kazandığı görüldü.

YABANCI KİMDEN ALDI, KİMDEN ÇIKTI?

Günlük bazda yabancı payı değişimlerinde teknoloji ve enerji odaklı hisselerdeki artışlar dikkat çekti.

Yabancı Oranı En Çok Artan Hisseler:

GLRMK: 14,27 bps

BIGEN: 9,6 bps

DOFRB: 4,32 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalan Hisseler:

BORLS: -8,3 bps

SMRVA: -4,54 bps

UCAYM: -4,23 bps

YABANCI İSTİKRARI: 10 GÜNDÜR ARALIKSIZ TOPLUYORLAR

Piyasadaki genel yabancı payı azalmasına rağmen, bazı yan kağıtlarda yabancı yatırımcının 10 işlem günü boyunca kesintisiz alım yapması, bu hisselerde orta vadeli bir beklenti oluştuğuna işaret ediyor. İşte 10 gündür yabancı oranı sürekli artan 5 hisse:

ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş)

DOKTA (Döktaş Dökümcülük)

EDIP (Edip Gayrimenkul)

INGRM (Ingram Micro Bilişim)

SNICA (Sanica Isı)

ÇIKIŞ SERİSİ DEVAM EDENLER: YABANCI ELİNİ ÇEKİYOR

Alım serilerinin aksine, dev şirketlerin de aralarında bulunduğu bazı hisselerde yabancı çıkışı günlerdir sürüyor. Özellikle havacılık ve bankacılık sektöründeki bu geri çekilme dikkat çekici boyutlara ulaştı:

TAVHL: 10 gündür yabancı payı düşüyor.

BASGZ: 9 gündür yabancı payı düşüyor.

KIMMR: 8 gündür yabancı payı düşüyor.

ALBRK: 7 gündür yabancı payı düşüyor.

DOCO: 7 gündür yabancı payı düşüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.