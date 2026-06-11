Son olarak 11 Haziran 2026 tarihinde Deniz Yatırım, AKCNS hisseleri için yeni hedef fiyat ve tavsiyesini paylaştı.

Deniz Yatırım, Akçansa için daha önce 238,12 TL olarak açıkladığı hedef fiyatını 260,00 TL'ye yükseltti. Aracı kurum, hisseye ilişkin "tut" tavsiyesini ise korudu.

AKCNS hisseleri, raporun yayımlandığı tarihte 212,90 TL seviyesinden işlem görürken, açıklanan yeni hedef fiyat mevcut seviyeye göre yüzde 22,12 prim potansiyeline işaret etti.

AKCNS hisseleri yazım sırasında yüzde 1,56’lık yükseliş ile 215,1 TL’den işlem gördü.

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