Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektöründe devrim niteliğinde bir adım attı.

Kimlik sahteciliğinin önüne geçmeyi, kayıt dışı hat kullanımını bitirmeyi ve dijital güvenliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni kurallar, abonelik işlemlerinde çipli kimlik, NFC (yakın alan iletişimi) ve biyometrik verileri zorunlu kılıyor.

SÖZLEŞMELERDE ÇİPLİ KİMLİK VE YÜZ TANIMA DÖNEMİ

Yeni düzenlemeyle birlikte abonelik sözleşmeleri dijital ya da yazılı yapılabilecek ancak kimlik ibrazı artık sadece "fotokopi" ile geçiştirilemeyecek.

• Elektronik Doğrulama: Yeni başvurularda e-Devlet mobil uygulaması, şifre, parmak izi özeti veya yüz doğrulaması (biyometrik veri) gibi modern yöntemler kullanılacak.

• NFC ve Çip Şartı: Çipli kimlik kartları, akıllı telefonların NFC özellikleri vasıtasıyla uzaktan taranarak saniyeler içinde doğrulanacak.

• Yüz Yüze İşlemlerde Video Kaydı: Bayilerde yüz yüze yapılacak işlemlerde, kimlik belgesinin gerçekliğini kanıtlamak adına o işleme özel anlık video görüntüsü alınabilecek. Elektronik doğrulama kabiliyeti olmayan eski tip belgelerle (istisnalar hariç) yeni hat açılamayacak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SIKI TAKİP

Elektronik kimlik belgesi olmayan yabancı uyruklu vatandaşların abonelik işlemleri doğrudan Göç İdaresi Başkanlığı'nın veri tabanı üzerinden yürütülecek.

Göç İdaresi’nin mobil sistemiyle entegre çalışacak mekanizma sayesinde, başvuru sahibinin canlı görüntüsü ile resmi kayıtlardaki fotoğrafı karşılaştırılacak.

Diplomatik misyon çalışanları için ise doğrulama mercii Dışişleri Bakanlığı olacak.

HAT SAYISINA SINIR GELİYOR

BTK, bir kişinin üzerine açtırabileceği maksimum telefon hattı sayısına sıkı bir denetim mekanizması getiriyor.

Operatörler, BTK tarafından kişi bazlı belirlenecek üst sınırın üzerinde yeni bir abonelik tanımı yapamayacak.

Bu hamleyle, habersiz açılan "patates hatların" ve dolandırıcılık vakalarının tamamen engellenmesi amaçlanıyor.

OPERATÖRLERE ÜÇ AYDA BİR KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetmeliğin en çarpıcı maddelerinden biri mevcut aboneleri kapsıyor. Artık GSM ve internet sağlayıcı şirketler, her üç ayda bir tüm abonelerinin aktifliğini denetleyecek.

• Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları kimlik paylaşım sistemi (KPS) üzerinden kontrol edilecek.

• Kurumsal aboneliklerde, tüzel kişiliğin (şirketin) aktif olarak devam edip etmediği resmi sicil kayıtlarından taranacak.

DOĞRULANAMAYAN HATLAR KADEMELİ OLARAK KAPATILACAK

Yapılan üç aylık periyodik kontrollerde kimlik bilgileri sistemle uyuşmayan veya aktifliği doğrulanmayan hatlar için şu aşamalar işletilecek:

• Kısa Mesaj (SMS) ile Bilgilendirme

• 30 Gün İçinde Doğrulama Yapılmazsa Hat Kısıtlanacak

• 90 Gün İçinde Doğrulama Yapılmazsa Hat Tamamen Kapatılacak

Kurumsal hatlarda yalnızca yetkili kişinin bilgisi doğrulanamazsa hat kapatılmayacak ancak yeni yetkili atanana kadar o hat üzerinden hiçbir abonelik işlemi (tarife değişikliği, hat taşıma vb.) yapılamayacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 25 HAZİRAN 2026

Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallaşan bu tarihi düzenleme, 25 Haziran 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

Bu tarihten sonra telefon hattı açtırmak ya da internet aboneliği başlatmak isteyen vatandaşların, yanlarında NFC özellikli akıllı telefonlarını veya çipli yeni kimlik kartlarını bulundurmaları gerekecek.