Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 11 Haziran 2026 tarihinde yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda DAPGM payları 12 Haziran 2026 tarihli işlemlerden (seans başı) 10 Temmuz 2026 tarihli işlemlere (seans sonu) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında uygulamaya alındığı belirtildi.

TEDBİR 10 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

VBTS kapsamında alınan karara göre, yatırımcılar belirtilen tarihler arasında DAPGM hisselerinde açığa satış ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek. Tedbirin, pay piyasalarında aşırı fiyat hareketlerinin önüne geçilmesi ve piyasaların sağlıklı işleyişinin desteklenmesi amacıyla uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul açıklamasında VBTS kapsamında getirilen tedbirlerin, payların işlem gördüğü pazarın işlem kurallarından bağımsız olarak değerlendirildiği ve tedbir süresi boyunca yürürlükte kalmaya devam edeceği vurgulandı.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI UZATILMIŞTI

Açıklamada ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2024 tarihli kararı kapsamında yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda izin verilen açığa satış işlemlerinin, SPK'nın 1 Mart 2026 tarihli kararıyla 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yasaklandığı, söz konusu yasağın daha sonra 12 Haziran 2026 seans sonuna kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.