Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), uzun süredir beklenen %540,89 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını 27 Nisan 2026 itibarıyla hayata geçirdi. Bölünme öncesinde portföyünde 100 lot TRILC hissesi bulunduran yatırımcılar, işlem sonucunda 640 lota ulaştı.

Sermaye 161 Milyon TL'den 1 Milyar TL'nin Üzerine Çıktı

Şirketin mevcut sermayesi 161,8 milyon TL'den 1,037 milyar TL'ye yükseldi. Toplam 875,19 milyon TL nominal değerli pay, yatırımcılara bedelsiz olarak dağıtıldı. Artırım tutarının tamamı, şirketin iç kaynaklarındaki özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılandı.

Süreç, yönetim kurulunun 2 Mart 2026'da aldığı kararın ardından SPK'nın 20 Nisan 2026 tarihinde verdiği onay ile kesinleşti. Hak sahipliği belirleme tarihi 28 Nisan olarak açıklanırken, yeni payların yatırımcı hesaplarına geçişinin 29 Nisan'da tamamlanması bekleniyor.

Bölünme Sonrası Hisse Fiyatı 2,94 TL Oldu

Bedelsiz artırımın ardından TRILC hissesi, teorik düzeltilmiş fiyat olan 2,94 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Bölünme kaynaklı fiyat düşüşü, yatırımcının elindeki toplam lot sayısının artmasıyla dengelendi; yani portföy değerinde teorik bir değişim yaşanmadı.

Başvuru Gerekmedi, Lotlar Otomatik Yansıtıldı

Hesaplarında bölünme tarihine kadar TRILC hissesi bulunduran tüm yatırımcılar bedelsiz artırımdan faydalandı. Yatırımcıların herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadı; dağıtılan lotlar doğrudan yatırım hesaplarına otomatik olarak yansıtıldı.