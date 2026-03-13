Altın piyasasında en düşük 7 milyon 245 bin lira, en yüksek 7 milyon 458 bin 932 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,5 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 417 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 18 milyar 286 milyon 574 bin 243,20 lira, işlem miktarı ise 2 bin 534,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 18 milyar 347 milyon 194 bin 436,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Dünya Katılım Bankası, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.