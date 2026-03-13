ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı ocakta bir önceki aya kıyasla 396 bin artışla 6 milyon 946 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 6 milyon 760 bin olması öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin Aralık 2025 verisi 6 milyon 550 bin olarak kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısı finans ve sigorta sektöründe arttı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 22 bin artarak 5 milyon 294 bine çıktı.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı ise bu dönemde 98 bin azalışla 5 milyon 105 bine geriledi.

