Metinde, küresel belirsizliklerin gölgesinde şekillenen bir ekonomik tablo çizilirken, özellikle enerji fiyatları ve jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki baskısına kuvvetli bir vurgu yapıldı.

ENERJİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER ENFLASYONU TETİKLİYOR

TCMB, küresel piyasalardaki oynaklığın temel kaynağı olarak enerji fiyatlarını işaret etti.

Jeopolitik gerilimlerin arz güvenliği ve taşıma maliyetleri üzerinde yarattığı belirsizliğin, enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığı belirtildi.

• Küresel Büyüme Revizyonu: Ortadoğu ve Afrika eksenli gelişmeler nedeniyle 2026 büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenirken, toparlanma için 2027 yılı işaret edildi.

• İhracat Pazarlarında Zayıflama: Türkiye'nin dış ticaret ortaklarını kapsayan küresel büyüme endeksi, 2026 için yüzde 1,9’a çekildi.

SIKI PARA POLİTİKASI VE LİKİDİTE ADIMLARI

Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı korumak adına kredi büyümesine yönelik attığı adımların detaylarını paylaştı.

Özellikle Türk lirası cinsinden kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık düzenlemeleriyle piyasadaki likidite dengelenmeye çalışılıyor.

Kritik Düzenleme: Deprem bölgesine yönelik kredi istisnalarının kaldırıldığı ve esnaf kredilerinin kapsamının daraltıldığı hatırlatılarak, parasal sıkılaşma sürecinin teknik araçlarla desteklendiği mesajı verildi.

DIŞ TİCARET VE CARİ AÇIK GÖRÜNÜMÜ

Özette, nisan ayına dair öncü veriler ışığında cari denge ve tüketim eğilimlerine ilişkin şu analizlere yer verildi:

• İthalatta Sınırlı Hareket: Yılın ilk çeyreğinde tüketim malı ithalatında gerileme gözlenirken, Mart ve Nisan verileri hem ihracat hem de ithalatta sınırlı bir artış eğilimine işaret ediyor.

• Cari Açık Baskısı: Jeopolitik şokların cari denge üzerindeki olumsuz etkisinin Nisan ayında da hissedilmeye devam edeceği öngörülüyor.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI "TETİKTE"

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz patikalarını yukarı yönlü revize ettiğini belirten TCMB, gelişmekte olan piyasalardan portföy çıkışlarının sürdüğüne dikkat çekti.

Arz şoklarının kalıcılığı ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, küresel para politikasının rotasını belirleyen ana unsurlar olarak tanımlandı.