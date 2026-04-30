TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Mart 2026 verilerine göre Türkiye’nin dış ticaret verilerinde "makas" açılmaya devam ediyor.

Mart ayında ihracat yıllık bazda yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 8,2 artışla 33 milyar 120 milyon dolara yükseldi.

Bu durum, aylık dış ticaret açığının 11 milyar 221 milyon dolara ulaşmasına neden oldu.

KARŞILAMA ORANINDA SERT DÜŞÜŞ

Dış ticaret dengesinin en önemli göstergelerinden biri olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, ciddi bir kan kaybı yaşadı:

• 2025 Mart: Yüzde 76,5

• 2026 Mart: Yüzde 66,1

TEKNOLOJİ VE SEKTÖREL DAĞILIM

İhracatın lokomotifi yine imalat sanayii oldu ancak yüksek teknolojili ürünlerin payı sınırlı kaldı:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

• İmalat Sanayii Payı: Yüzde 93,7

• Yüksek Teknoloji Payı: Yüzde 3,5

• İthalatta Ara Malları: Toplam ithalatın yüzde 70,0’ini ara malları oluşturarak üretimdeki dışa bağımlılığı bir kez daha teyit etti.

TİCARET ORTAKLARINDA LİDERLER DEĞİŞMEDİ

Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkeler listesinde zirvedeki isimler ağırlığını korudu:

İhracat Şampiyonları



• Almanya: 1 milyar 820 milyon dolar

• Birleşik Krallık: 1 milyar 419 milyon dolar

• ABD: 1 milyar 378 milyon dolar

İthalat Kaynakları



• Çin: 4 milyar 759 milyon dolar

• Rusya: 3 milyar 511 milyon dolar

• Almanya: 2 milyar 538 milyon dolar

İLK ÇEYREK TOPLAMI: 28,6 MİLYAR DOLAR AÇIK

Sadece mart ayı değil, 2026’nın ilk üç ayını kapsayan ocak-mart dönemi de benzer bir eğilim sergiledi.

İlk çeyrekte dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 28 milyar 667 milyon dolara yükseldi.

Enerji ve altın hariç tutulduğunda dahi ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 78,9 seviyesinde kalması, yapısal ticaret açığının sürdüğünü gösteriyor.