Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 1,1 puan azalarak 55,5 değerine indi.

Piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşen tüketici güven endeksinin bu dönemde 55 değerini alması öngörülüyordu.

Tüketici güven endeksi şubatta 56,6 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 1,2 puan artışla 57,8'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 2,5 puan azalarak 54,1'e geriledi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 3,4 olarak korunurken, altı aylık düşüş eğilimi son buldu.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi, 2024'te görülen seviyelerin üzerinde kalmaya devam ederken, pandemi öncesindeki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3–3 aralığının da belirgin şekilde üzerinde seyretti.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, martta tüketici güveninin yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

İran'daki askeri harekat öncesinde yapılan anketlerin geçen aya kıyasla güven endeksinde bir iyileşme olduğunu gösterdiğine işaret eden Hsu, ancak takip eden günlerde kaydedilen düşüşlerin bu kazanımları sildiğini vurguladı.

Hsu, benzin fiyatlarındaki artışın tüketiciler tarafından hemen hissedildiğini ancak bu artışın diğer fiyatlara yansıma derecesinin hala büyük ölçüde belirsiz olduğunu kaydetti.