Genel kurul süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte portföylerinde düzenli gelir hedefleyen yatırımcılar için kritik "ödeme tarihleri" belli oldu.

Yıldız Pazar’ın önde gelen 21 şirketi yatırımcılarına toplamda milyarlarca liralık nakit akışı sağlayacak.

MAYIS AYININ İLK YARISINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ayın ilk haftasından itibaren yoğunlaşan takvimde, yüksek net TL tutarlarıyla dikkat çeken şirketler bulunuyor. Mayıs ayının ilk büyük ödemeleri 6 Mayıs tarihinde ALARK (2,62 TL) ve EGGUB (2,12 TL) ile başlıyor.

Haftanın devamında, 8 Mayıs tarihi tam bir "temettü günü" olarak öne çıkıyor.

Bu tarihte ECZYT (4,85 TL) pay başına sunduğu yüksek tutarla listenin zirvelerinde yer alırken; MAVI (1,42 TL), ECILC (1,48 TL), NTGAZ (0,73 TL) ve LIDER (0,03 TL) de aynı gün ödeme yapacak şirketler arasında.

TAKVİMİN ZİRVESİNDE KİMLER VAR?

Mayıs ayı boyunca sürecek olan dağıtımlarda, pay başına düşen net TL tutarı baz alındığında bazı şirketler yatırımcı iştahını kabartıyor:

• PAGYO: 13 Mayıs’ta pay başına 5,75 TL ile ayın en yüksek ödemelerinden birini gerçekleştirecek.

• TRGYO: 25 Mayıs’ta pay başına 5,00 TL ödeme yapacak.

• MGROS: 15 Mayıs’ta 3,87 TL net temettü ile dikkat çekiyor.

YATIRIMCI STRATEJİSİ İÇİN KRİTİK EŞİK

Analistler, nisan ve mayıs aylarının yalnızca bir ödeme dönemi değil, aynı zamanda temettü verimliliği üzerinden şekillenen bir stratejik geçiş dönemi olduğunu vurguluyor.

Temettü beklentisinin hisse fiyatları üzerindeki "itici gücü" genel kurul öncesinde hissedilirken, ödeme sonrası hisse fiyatlarında yaşanan teknik düzeltmeler yakından takip ediliyor.

YILDIZ PAZAR MAYIS 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ



