Goldman Sachs analistlerine göre, TCMB politika faizini mevcut %37 seviyesinden fiilen uygulanan %40 gecelik borç verme oranına yükseltebilir. Banka, özellikle İran savaşı ve enerji fiyatlarındaki yükseliş riskine dikkat çekerek, enflasyon geçişkenliğinin artabileceğini ve rezerv baskısının devam edebileceğini belirtti.

22 Nisan’daki Para Politikası Kurulu toplantısında 300 baz puanlık (3 puan) faiz artışı ihtimalini masada gören Goldman, son dönemde yaklaşık 18 milyar dolarlık rezerv gerilemesine de vurgu yaptı.

Merkez Bankası’nın halihazırda politika faizini %37’de tutmasına rağmen fonlamayı %40 gecelik oran üzerinden yapması, olası bir artışın “fiili durumu resmileştirme” anlamı taşıyabileceği şeklinde yorumlanıyor.

JPMorgan: İndirim Beklentisi Kaldırıldı

JPMorgan ise daha temkinli bir senaryo çizdi. Banka, 22 Nisan toplantısında daha önce öngördüğü 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini geri çekti ve faizlerin %37’de sabit bırakılacağını öngördü.

Ekonomist Fatih Akçelik imzalı notta, Merkez Bankası’nın Mayıs ayında haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması halinde gecelik faizin %40’tan %37’ye gerileyebileceği ifade edildi. JPMorgan’a göre faiz indirim süreci Haziran ayında yeniden başlayabilir.

Banka ayrıca Mart ayı aylık enflasyon beklentisini %1,8’den %2,1’e yükseltti ve yıl sonu politika faizi tahminini %32 olarak korudu.

Piyasalar Ne Bekliyor?

Analistlere göre kritik soru, TCMB’nin fiilen uyguladığı %40 fonlama oranını resmi politika faizine taşıyıp taşımayacağı. Olası bir 300 baz puanlık artış kısa vadede TL varlıkları destekleyebilirken, borsa tarafında baskı yaratabilir.

Faizlerin sabit bırakılması ise özellikle bankacılık hisselerinde rahatlama getirebilir.

Gözler şimdi 22 Nisan’daki Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda.

