Küresel yatırım bankası Goldman Sachs’ın yayımladığı son analiz notu, Türkiye piyasalarında yeni bir tartışmayı başlattı. Banka, Merkez Bankası’nın politika faizini mevcut %37 seviyesinden %40’a çıkarabileceğini belirtti. Bu ihtimal, yatırımcıların aklına aynı soruyu getirdi:

Faiz artarsa altın yükselir mi, borsa düşer mi?



Faiz Artışı Altını Nasıl Etkiler?

Teorik olarak yüksek faiz, yerel para birimini güçlendirir ve altın üzerinde baskı yaratır. Çünkü yatırımcılar faiz getirisi olan enstrümanlara yönelir.

Ancak Goldman’ın dikkat çektiği jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş senaryosu devreye girerse tablo değişebilir. Böyle bir ortamda:

Küresel belirsizlik artarsa ons altın güçlenebilir

TL’de oynaklık sürerse gram altın yukarı yönlü hareket edebilir

Yani sadece faiz değil, risk algısı da belirleyici olacak.

Borsa İstanbul İçin Ne Anlama Geliyor?

Faiz artışı genellikle hisse senetleri için negatif algılanır. Çünkü:

Şirketlerin finansman maliyetleri artar

Mevduat ve tahvil getirileri cazip hale gelir

Risk iştahı zayıflar

Özellikle bankacılık ve yüksek borçlu şirket hisseleri kısa vadede baskı görebilir.

Ancak piyasalar zaten şu an fiilen %40 fonlama oranını fiyatlıyor. Bu nedenle olası bir artışın “şok etkisi” sınırlı kalabilir.

Kritik Eşik: Resmileştirme mi, Sürpriz mi?

Goldman Sachs’a göre asıl mesele, Merkez Bankası’nın zaten %40’tan yaptığı fonlamayı resmi politika faizine taşıyıp taşımayacağı.

Eğer bu sadece teknik bir düzenleme olarak görülürse piyasada sınırlı etki oluşabilir. Ancak artış enflasyon ve rezerv baskısına karşı daha sert bir duruş mesajı olarak algılanırsa, TL varlıklarda kısa vadeli yön değişimi görülebilir.

Özetle; faiz artışı tek başına altını otomatik yükseltmez ya da borsayı otomatik düşürmez. Kararın arkasındaki mesaj, küresel riskler ve enflasyon beklentileri belirleyici olacak.