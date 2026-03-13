Bursa’da faaliyet gösteren PenDC Veri Merkezi’ne kayyum atandı. Veri merkezini işleten Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin yönetimi, alınan karar doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Karar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanarak resmiyet kazandı.

Yönetim TMSF’ye Geçti

Kayyum atanmasıyla birlikte şirket yönetimi TMSF kontrolüne geçti. Sürece ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir gerekçe paylaşılmazken, sektör kaynakları gelişmenin son dönemde yürütülen bazı soruşturmalarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu yönde netleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

Hizmetler Devam Ediyor

PenDC cephesinden yapılan bilgilendirmede, veri merkezi operasyonlarının kesintisiz sürdüğü vurgulandı. Sunucu barındırma, altyapı ve ağ hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmadığı, sistemlerin normal şekilde çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Şirket ayrıca veri güvenliği ve operasyonel süreklilik konusunda müşterilerin endişe etmemesi gerektiğini ifade etti.

Fiziksel İşlemlere Geçici Sınırlama

Kayyum süreci kapsamında veri merkezine yönelik fiziksel ziyaretler ile sunucu ve cihaz çıkış işlemlerine geçici kısıtlama getirildiği bildirildi. Bu uygulamanın en az 16 Mart 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.

Teknik destek hizmetlerinin ise bu süreçte ücretsiz sunulacağı aktarıldı.