Dün 13.286,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,79 puan ve yüzde 0,25 azalışla 13.253,33 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 284,52 puan ve yüzde 2,14 azalarak 13.001,60 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.944,68 puanı, en yüksek 13.259,08 puanı gördü.

HİSSELERİN YÜZDE 79'U DÜŞÜŞTE

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 1,67 ve mali endeks yüzde 2,66 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken, 79'u düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, SASA Polyester, Akbank, TÜPRAŞ, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 89 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,04, bileşik getirisi yüzde 39,29 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1460, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1900 liradan, avro 50,6770 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 5 bin 89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 düşüşle 98,9 dolardan işlem görüyor.