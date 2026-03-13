Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları hafifletme kararını değerlendirdi.

"ABD'nin açık bir gerçeği kabul ettiği" yorumunda bulunan Dmitriyev, "Rus petrolü olmadan küresel enerji piyasası istikrarlı kalamaz." dedi.

Dmitriyev, ABD'nin Hindistan'a Rus petrolü satın alma izni verdiğini belirterek, "Aynı zamanda transit halindeki yaklaşık 100 milyon varil Rus petrolüne uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılacağını da açıkladılar." ifadesini kullandı.

Dünyanın bir enerji krizinden geçtiğine işaret eden Dmitriyev, "Brüksel bürokrasisinin bir kısmının direnişine rağmen Rus enerji kaynaklarına yönelik kısıtlamaların daha da hafifletilmesi giderek kaçınılmaz hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin verildiğini bildirmişti.