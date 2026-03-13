Kuşadası Belediye Başkanı’nın gözaltına alındığı haberini, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan kamuoyuna duyurdu.

Tezcan, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, yaşanan durumu "milli iradeye müdahale" ve "kumpas operasyonu" olarak nitelendirdi.

BÜLENT TEZCAN: "KUŞADASI’NIN İRADESİ GÖZALTINA ALINAMAZ"

Açıklamasında hükümete ve yargı sürecine yönelik eleştirilerde bulunan Tezcan, şu ifadeleri kullandı:

"Kumpas operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine açıkça müdahale etmektedir. Kuşadası’nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız derhal serbest bırakılmalıdır."

SORUŞTURMANIN KAPSAMI HENÜZ NETLEŞMEDİ

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir makamdan açıklama gelmedi.

Güvenlik kaynakları, operasyonun içeriğine dair bilgi vermezken; Kuşadası Belediyesi önünde ve şehir merkezinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlemlendi.