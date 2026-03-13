Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Samsun’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.35’te Tokat’ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bin deprem meydana geldi. Yerin 6.37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde olduğu gibi Samsun’da da hissedildi.

Tokat’taki 5.5’lik deprem Samsun’da da hissedildi 1

Gece saatlerinde hissedilen sarsıntı nedeniyle Samsun’da bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
