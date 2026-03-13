Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.35’te Tokat’ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bin deprem meydana geldi. Yerin 6.37 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde olduğu gibi Samsun’da da hissedildi.

Gece saatlerinde hissedilen sarsıntı nedeniyle Samsun’da bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, deprem kısa süreli tedirginliğe neden oldu.