Gazetecilerin “Özgür Özel’in iddialarına ilişkin değerlendirmeleriniz nedir?” sorusunu yanıtlayan Akın Gürlek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı;

"Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. Yani Özgür Özel'in amacı burada Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu. İkinci amacı ben de kendisine şunu söylüyorum; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelenmek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa Benzin İstasyonu'na gidip bir para verme iddiası var. Bu para verimi iddiasını şey yapıyor. Biz bakın devlet memuruyuz. Devlet memurluğunda hakimlik savcılık yaptık. Burada sürekli olarak mal beyanında bulunmamız gerekiyor. 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. 1 tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil 3 milyon 4 milyon lira taşınmazın değeri. 2 artı 1. Hepsi yalan. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız."

“MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ”

Gürlek, iddialarla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Özgür Özel’in amacı belli. İki noktayı perdeliyor. Birincisi Asrın yolsuzluğu davasını perdeliyor. İkincisi de kendisinin Muhittin Böcek'in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihindeki baz istasyon kayıtları ile sabit. Bunu Muhittin Böcek de aslında anlatacak da zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor. Muhittin Böcek de bunu veriyor. Bu hususun ben dikkate alınmasını istiyorum. Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız."

“BELGELER SAHTE VE GERÇEK DIŞI”

Söz konusu belgelerin sahte olduğunu savunan Gürlek, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi bakın orada ben de baktım işte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri. Bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler yani. Zaten sahte hemen ortaya çıkar. Ki zaten manevi tazminat davası açtık burada da mahkeme tapuyu yazacak. Gerçek midir, gerçek değil midir? Bunlar çok basit şeyler. Bu kadar anlatmaya da gerek yok, şey yapmaya da gerek yok. Ama Özgür Özel’in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu yüce Türk Milletinin taktirine bırakıyorum."