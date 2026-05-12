Bodrum'da yaz sezonu fiyatları belli olmaya başladı. Bazı lüks beach'lerde giriş ücreti 230 Euro'ya çıkarken, lahmacun fiyatı 30 Euro oldu.

Bodrum'da yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte beach, restoran ve otellerin yeni fiyat tarifeleri de ortaya çıkmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu sezon da özellikle lüks işletmelerin açıkladığı fiyatlar sosyal medyada ve turizm sektöründe gündem oldu.

Ünlülerin tercih ettiği bazı lüks mekanların fiyatlarını Euro üzerinden güncellediği görüldü.

PLAJA GİRİŞ 230 EURO

Yeni sezon tarifelerine göre gözde bir otel, plaja tek kişi giriş için 230 Euro ücret talep ediyor.

Lüks restoran ve beach işletmelerinin paylaştığı menülerde ise fiyatların geçen sezona göre yükseldiği dikkat çekti.

LAHMACUN 30 EURO, HAMBURGER 42 EURO OLDU

Paylaşılan yeni menü fiyatlarına göre:

Hamburger: 42 Euro (yaklaşık 2.242 TL)
Lahmacun: 30 Euro (yaklaşık 1.601 TL)
Salata: 42 Euro (yaklaşık 2.242 TL)
Pizza: 40 Euro (yaklaşık 2.135 TL) olarak belirlendi.

Özellikle sosyal medyada lahmacun fiyatları yeniden tartışma konusu oldu.

OTELLERDE GECELİK FİYAT 100 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Habere göre Bodrum'daki otellerde gecelik konaklama ücretleri 10 bin TL'den başlıyor.

Ultra lüks seçeneklerde ise gecelik konaklama fiyatlarının 100 bin TL seviyesine kadar yükseldiği belirtiliyor.

"BÜTÇE DOSTU SEÇENEKLER DE VAR"

Turizm sektör temsilcileri ise açıklanan fiyatların yalnızca lüks segmenti yansıttığını belirterek, Bodrum’da daha uygun fiyatlı alternatiflerin de bulunduğunu ifade ediyor.

Yetkililer, merkez dahil birçok noktada esnaf lokantalarında lahmacunun yaklaşık 200 TL'ye, hamburgerin ise 500 TL'ye yenebildiğini belirtiyor.

Ayrıca ilçede bütçe dostu otel seçeneklerinin de bulunduğu vurgulanıyor.

