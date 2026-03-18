CHP, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "mal varlığını" açıklayacağını duyurduğu basın toplantısını düzenlemişti.

Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklayan Özgür Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu iddia etmişti.

CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu öne sürdü.

GÜRLEK'TEN ÖZEL'İN İDDİALARINA YANIT GELDİ

İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek Özgür Özel’i yalanladı.

Gürlek, "Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Özgür Özel ise dün akşam Halk TV yayınında yaptığı açıklamada Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemiş ve şunları kaydetmişti:

"Bu arada arkadaşlar arada söyledi. Akın Gürlek suç duyurusunda bulunsun demişti ya. Suç duyurusunu hazırlamışlar. Yarın sabah 9'u 5 geçe avukatlarımız UYAP'a yüklemiş ve ilgili yerlere teslim etmiş olacaklar."

CHP DAHA ÖNCE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP, 2025 yılının sonunda da Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Gürlek hakkında CHP'nin verdiği dilekçdede "mal varlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiği" iddia edilmişti.