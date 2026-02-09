Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen cam izolatör alım ihalesinde en avantajlı teklifi sunarak ihalenin uhdesinde kaldığını duyurdu.

9 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yapılan açıklamada, "U120 BP Cam İzolatör" konulu ihaleye katılım sağlandığı ve ihale komisyonu tarafından işin kesinleşme kararının şirkete iletildiği belirtildi.

147,7 MİLYON TL'LİK BAZ BEDEL

Açıklamaya göre söz konusu ihalenin baz bedeli 147 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.