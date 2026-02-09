Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) 2025 yılına ait finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, DOHOL hissesi 9 şubat 2026 tarihinde ne durumda? İşte detaylar...
Doğan Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarının açıklanacağı tarihi netleştirdi. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, yıllık finansal raporların kamuoyuna duyurulacağı tarih finansal takvim kapsamında paylaşıldı.
3 MART 2026 TARİHİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Doğan Holding, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan konsolide finansal raporlarının 3 Mart 2026 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığı belirtildi.
DOHOL HİSSESİNDE SON DURUM
DOHOL, bugünkü işlemlerde güçlü alımlarla dikkat çekiyor. Hisse, yazım saati 13.40 itibarıyla yüzde 0,96'lık primle 20,96 TL seviyesine ulaştı.