Yabancı yatırımcılar, ocak ayında nette yaklaşık 2 milyar dolarlık alım yaparken, geçen ay en çok aldıkları ve sattıkları hisseler de netleşti. Borsa İstanbul, ocak ayına ilişkin yabancı banka, aracı kurum ve şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere dair verileri açıkladı.

Buna göre yabancılar, ocak ayında 49 milyar 953 milyon 779 bin 302 dolar tutarında alım yaparken, 47 milyar 959 milyon 868 bin 769 dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Böylece ocak ayı toplam işlem hacmi 97 milyar 913 milyon 648 bin 71 dolar olarak hesaplandı.

Aynı dönemde yabancı yatırımcılar, 613 milyon 666 bin 64 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alımı yaparken, 619 milyon 67 bin 101 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.

YABANCININ EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Yabancı yatırımcıların ocak ayında en çok alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;

Akbank 266,7 milyon dolar, Koç Holding 217,7 milyon dolar, Yapı ve Kredi Bankası 201 milyon dolar, Tüpraş 199,6 milyon dolar, Garanti BBVA 158,3 milyon dolar, Ereğli Demir ve Çelik 78,2 milyon dolar, ASTOR Enerji 69,4 milyon dolar, Turkcell 68,1 milyon dolar, İş Bankası C 67,4 milyon dolar ve Migros 55,6 milyon dolar.

YABANCININ EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Ocak ayında yabancıların en çok satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti;

SASA Polyester 141,6 milyon dolar, Pasifik Eurasia Lojistik 52,8 milyon dolar, BİM Birleşik Mağazalar 35,2 milyon dolar, Gen İlaç 20,6 milyon dolar, Tera Yatırım 13,6 milyon dolar, Türkiye Sigorta 9,8 milyon dolar, Kuyumcukent GYO 8,6 milyon dolar, Kardemir D 7,8 milyon dolar, Politeknik Metal 6,3 milyon dolar ve Ral Yatırım Holding 6,2 milyon dolar.

(EKONOMİM)