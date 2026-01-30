30 Ocak Cuma günü seans açılışı öncesinde, CUSAN paylarında yaşanan "olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" (ODFM) Borsa yönetiminin radarına takıldı.

Mevzuat gereği şirketten talep edilen açıklamanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) zamanında iletilmemesi üzerine, yatırımcıyı korumak adına işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

CUSAN Hissesi Neden İşleme Kapatıldı?

SEANS TAKVİMİ: SAAT 12:30’DA KESİNTİSİZ İŞLEM

Şirketin beklenen açıklamayı KAP üzerinden kamuoyuyla paylaşmasının ardından, Borsa İstanbul operasyonel süreci başlattı.

Yapılan duyuruya göre CUSAN payları kademeli olarak sisteme dahil edilecek:

• 12:15: İşlem sırası aktif hale getirilecek.

• 12:15 - 12:25: Emirlerin toplandığı "açılış seansı" gerçekleştirilecek.

• 12:30: Hisse, "sürekli işlem" bölümünde normal seyrine dönecek.

YATIRIMCININ GÖZÜ "OLAĞAN DIŞI" HAREKETLERDE

CUSAN paylarında görülen ve borsanın müdahalesine neden olan fiyat dalgalanmaları, piyasada yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, bu tür durumlarda gelen özel durum açıklamalarının, hissenin yönü üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.