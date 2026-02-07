Küresel ekonomi yönetiminde yeni bir dönem şekilleniyor: "Merkez Bankalarında Fed ekolü."

Son yıllarda dünya genelinde artan enflasyonist baskılar ve karmaşıklaşan para politikaları, ülkeleri ABD Merkez Bankası (Fed) mutfağında yetişmiş uzmanlara yönlendiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bu akımın en güçlü temsilcilerinden biri haline geldi.

• Başkan Dr. Fatih Karahan: Kariyerine New York Fed’de adım atan Karahan, uzun yıllar işgücü ve para politikası danışmanlığı yaparak "Fed ekolünün" bankadaki öncüsü oldu.

• Başkan Yardımcısı Gazi İshak Kara: Şubat 2026’da göreve getirilen Kara, Fed’in Finansal İstikrar Değerlendirme Bölümü Başkanlığı koltuğundan Ankara’ya transfer oldu.

• Başekonomist Murat Taşçı: 6 yıllık boşluğun ardından 2025 sonunda atanan Taşçı, Cleveland Fed’de geçirdiği 17 yıllık ekonomistlik deneyimini TCMB’nin veri analiz süreçlerine taşıyor.

KÜRESEL BİR TREND: FED DENEYİMİ "ALTIN STANDART" MI?

Fed kökenli isimlerin yükselişi sadece Türkiye ile sınırlı değil. Avrupa’nın köklü merkez bankaları da para politikalarını emanet edecek isimleri seçerken Washington ve New York referanslarına büyük önem veriyor.

NEDEN FED?

Analistlere göre hükümetler, Fed’in devasa veri ağında yetişen isimleri; kriz yönetimi, finansal istikrar ve şeffaf iletişim konularındaki uzmanlıkları nedeniyle "olağanüstü birer aday" olarak görüyor.

Fed, bir anlamda merkez bankacılığının dünyadaki "yüksek lisans okulu" işlevini görüyor.

(Ekonomim)