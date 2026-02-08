Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Projeyle, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep güzergahında mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi, yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun yeniden inşa ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, bu hatla birlikte Gaziantep'in sanayi üretiminin, Mersin Limanı üzerinden çok daha hızlı şekilde dünya pazarlarına ulaşacağına dikkati çekti.

"HAT GENELİNDE YÜZDE 85 İLERLEME SAĞLADIK, 2028'DE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hat kapsamında 13 tünel, 32 köprü ile toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadük inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.