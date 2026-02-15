Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi izin almadan farklı adlar altında eğitim faaliyeti yürüten kurumlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlatıyor. Özellikle son dönemde belediyeler tarafından açılan kreşler ve okul öncesi eğitim merkezleri mercek altına alınırken, ruhsatsız faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımların ağırlaştırılacağı bildirildi.

BELEDİYELERİN AÇTIĞI MERKEZLER İNCELEMEDE

Mevcut mevzuata göre belediyelerin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim birimi açması yasak olmasına rağmen, birçok merkezin MEB onayı olmaksızın hizmet verdiği tespit edildi. Bakanlık, bu uygulamaların yasal çerçeveye çekilmesi amacıyla denetimlerin kapsamını genişletme kararı aldı.

FARKLI TABELALAR ALTINDA FAALİYET GÖSTERENLER TAKİBE ALINDI

Bakanlık bünyesinde kurulan izleme ve koordinasyon komisyonu, eğitim verdiği halde bunu farklı isimler altında gizleyen işletmeleri tek tek inceleyecek.

Denetim listesinde; Kitap kafeler ve ödev evleri, etüt merkezleri ve matematik kulüpleri, eğitim koçluğu ve dil-konuşma terapisi merkezleri gibi adlarla faaliyet gösteren yerler bulunuyor.

Müfettişler, bu mekanlarda kullanılan eğitim materyallerinden verilen ilanlara kadar tüm unsurları denetleyerek, sunulan hizmetin fiilen bir “eğitim faaliyeti” olup olmadığını değerlendirecek.

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 20 KATI CEZA UYGULANACAK

Yapılacak incelemeler sonucunda MEB izni olmadan eğitim verdiği belirlenen kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda izinsiz faaliyet gösteren işletmelere, brüt asgari ücretin 20 katı tutarında 660 bin 600 TL idari para cezası kesilecek.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen yerler valilikler tarafından ivedilikle kapatılacak. Resmi ruhsatı bulunmasına rağmen faaliyet alanının dışına çıkan kurumların ise çalışma izinleri iptal edilecek.