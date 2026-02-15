Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde etkili olan "Yalancı bahar" bugün de devam ediyor. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıktı. İstanbul ve Ankara'da hava 18–20 dereceyi görürken, Marmara'nın güneyi ile Ege çevrelerinde sıcaklıklar 25 dereceye yaklaştı. Ege ve Akdeniz genelinde ise termometreler 22–23 derece bandında seyrediyor.

LODOS ETKİLİ OLACAK

Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle Ege, Marmara, Batı Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızının yer yer 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

ÇÖL TOZU TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Lodosla birlikte batı ve güneydoğu bölgelerinde çöl tozu taşınımı da bekleniyor. Uzmanlar özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

YENİ HAFTADA HAVA SERTLEŞİYOR

Yalancı baharın yeni haftayla birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren Marmara ve İstanbul başta olmak üzere sıcaklıklar kademeli olarak düşecek.

Batı bölgelerinde başlayacak yağışların salı günü tüm yurda yayılması öngörülüyor. Salı günü Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağış beklenirken, çarşamba günü hava daha da soğuyacak. İç ve doğu kesimlerde kar yağışının yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yeni haftada bazı illerde beklenen sıcaklıklar şu şekilde;

Kırklareli: 9 / 17 derece

İstanbul: 11 / 18 derece

İzmir: 13 / 22 derece

Denizli: 7 / 23 derece

Adana: 11 / 21 derece

Ankara: 2 / 18 derece

Samsun: 8 / 21 derece

Erzurum: -2 / 6 derece

Malatya: 3 / 15 derece

Kars: -15 / 1 derece

Diyarbakır: 5 / 16 derece

Gaziantep: 5 / 17 derece